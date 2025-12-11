Сбер запустил возможность платить с помощью смарт-часов на терминалах

В декабре 2025 года компания FlipUp запустила своё приложение в AppGallery и RuStore. Сбер стал партнёром этого проекта, что позволило добавить карты банка в FlipUp и использовать смарт-часы для оплаты на любых терминалах, принимающих карты «Мир».

Пользователи могут добавить несколько карт «Мир» для оплаты, настроить их отображение и вибрацию при успешном завершении транзакции. После добавления карт можно настроить быстрый запуск и оплачивать покупки по всей России, даже если при этом нет доступа к телефону и интернету. Для добавления карт Сбера в приложение FlipUp требуется версия Сбербанк Онлайн 17.0 для Android.

FlipUp — это финтех-стартап и приложение для смартфонов и смарт-часов на Android, обеспечивающее бесконтактные платежи. Безопасность транзакций обеспечивается токенизацией, при которой реквизиты карт не передаются торговым точкам.