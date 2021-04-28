ferra.ru
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Сегодня в 13:02

Сбербанк Онлайн получил крупнейшее обновление за последнее время

Будем честны — выглядит очень свежо
Сбербанк приготовил для своих пользователей главное обновление 2021 года — мобильное приложение Сбербанк Онлайн с новым дизайном. При этом внутри него можно найти доступ ко всем основным продуктам компании.

Так, например, абсолютно все финансовые инструменты находятся в одном месте: банковские карты, сервисы управления финансами, бонусы «Спасибо» и курсы валют. Всё это можно найти в разделе «Кошелёк», рассказали Ferra.ru представители Сбербанка.

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Также в компании «прокачали» взаимодействие с виртуальными ассистентами семейства Салют. Пользователю достаточно сказать «Какой курс валюты», «Поменяй пинкод», «Где ближайший банкомат?» или «Оплати мобильный» — после этого ассистент тут же это сделает.

Сегодня мы представили главное обновление года для приложения СберБанк Онлайн. Наши клиенты уже давно пользуются не только финансовыми сервисами, и текущее обновление во многом об этом — на главном экране появились флагманский продукт экосистемы подписка СберПрайм+ и отдельная секция с сервисами кибербезопасности. Обновился виртуальный ассистент, а для наглядности всего, что связано с финансами, мы создали новый раздел «Кошелек».

Алексей Круглов
Директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка