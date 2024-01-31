Сбербанк Онлайн вновь появился в App Store

В первую очередь, новое приложение рекомендуется скачать тем клиентам, у которых установлены устаревшие версии СберБанк Онлайн — 12.14.1, 12.15 и 13.02. Банк объявил о прекращении поддержки этих старых версий, и в течение 2024 года они будут поэтапно отключены. Информацию о версии приложения можно найти на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.

«Учёт Онлайн» предоставляет клиентам возможность оставаться на связи с банком и пользоваться всеми сервисами Сбера без ограничений. Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, Кирилл Царёв, подчеркнул, что обновленное приложение стало ещё удобнее и функциональнее для пользователей.