Сбербанк посоветовал пользователям пока не обновлять ПО из-за риска заражения

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Сбербанк посоветовал пользователям пока не обновлять ПО из-за риска зараженияТаких случаев всё больше
Сбербанк призвал пользователей не обновлять свободно распространяемое программное обеспечение из-за того, что в последнее время участились случаи заражения таких программ вредоносным кодом.
Как сообщается, если всё же стоит острая необходимость в обновлении программ, то все скачанные файлы необходимо проверять с помощью антивируса. Сбербанк также обратился к разработчикам программ с просьбой усилить контроль за использованием внешнего исходного кода.
«В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры», — сказано в сообщениях «Сбера».
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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