Сбербанк посоветовал пользователям пока не обновлять ПО из-за риска заражения

Как сообщается, если всё же стоит острая необходимость в обновлении программ, то все скачанные файлы необходимо проверять с помощью антивируса. Сбербанк также обратился к разработчикам программ с просьбой усилить контроль за использованием внешнего исходного кода.

«В настоящее время участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента. Кроме того, различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения. Использование подобного программного обеспечения может привести к заражению вредоносным ПО личных и корпоративных компьютеров, а также ИТ-инфраструктуры», — сказано в сообщениях «Сбера».