Сбербанк разрешит самостоятельно менять PIN-код в мобильном приложении

Сбербанк запустит новую возможность в мобильном приложении. Пользователи смогут самостоятельно менять PIN-код банковских карт. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова.

Кирсанова отметила: «Непосредственно в марте мы запустили - правда, это пока пилот - сервис по возможности смены ПИН-код по любой вашей выпущенной карте в мобильном приложении "Сбербанк онлайн". Абсолютно для всех клиентов в рынке он станет доступен в апреле».

По статистике Сбербанка, около 30 тысяч клиентов в месяц перевыпускают карту потому, что забыли PIN-код. Пользователи привыкают к таким сервисам, как Apple Pay и Google Pay, с которыми карту нечасто приходится доставать из кармана и PIN-код забывается.

Кирсанова подчеркнула, что сервис по смене PIN-кода через приложение делается в соответствии со всеми стандартами информбезопасности.