Сбербанк уведомил клиентов с устаревшими приложениями о прекращении их работы с 19 января

Речь идёт о прекращении работы устаревших приложений «Сбербанк Онлайн». Это могут быть как неактуальные версии продуктов, так и устаревшая операционная система, в силу чего обновить приложение не получится. Если у пользователя нет возможности обновить приложение или ОС, ему предложат использовать интернет-версию сервиса «Сбербанк Онлайн».

Представители банка сообщили, что заранее оповещали таких пользователей о необходимости обновления приложений. Обновить приложения на базе ОС Android можно на сайте Сбербанка или в сервисе RuStore. Для обновления на базе iOS необходимо обратиться в удобное отделение банка. И никто не отменял сайт «Сбербанк Онлайн».