СберЗвук стал первым российским музыкальным сервисом с поддержкой музыки без потери качества

Приложения
Вчера в 13:19
СберЗвук стал первым российским музыкальным сервисом с поддержкой музыки без потери качестваЖдём ответа от конкурентов?
Несколько недель назад Apple анонсировала большое обновление Apple Music. Главной особенностью апдейта стало появление поддержки Hi-Fi в сервисе. Теперь же стало известно, что и Сбер решил пойти тем же направлением.
Компания анонсировала новую функцию в собственном музыкальном сервисе — СберЗвук. Теперь его пользователи смогут слушать музыку без потери качестве, рассказали Ferra.ru представители финтех корпорации.
Что интересно, именно проект Сбера стал первым среди созданных в России, который предлагает подобную возможность. В то же время компания не просит дополнительной платы за её использование.
Опробовать новую функцию могут как Android-пользователи, так и владельцы iPhone. Активация новинки происходит при выборе трека с пометкой Hi-Fi и переключении в соответствующий режим.