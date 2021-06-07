СберЗвук стал первым российским музыкальным сервисом с поддержкой музыки без потери качества

Компания анонсировала новую функцию в собственном музыкальном сервисе — СберЗвук. Теперь его пользователи смогут слушать музыку без потери качестве, рассказали Ferra.ru представители финтех корпорации.

Что интересно, именно проект Сбера стал первым среди созданных в России, который предлагает подобную возможность. В то же время компания не просит дополнительной платы за её использование.

Опробовать новую функцию могут как Android-пользователи, так и владельцы iPhone. Активация новинки происходит при выборе трека с пометкой Hi-Fi и переключении в соответствующий режим.