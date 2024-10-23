Сбор информации по-новому? WhatsApp начнёт записывать всю переписку в чатах

Опубликовано 23 октября 2024, 06:451 мин.
Сбор информации по-новому? WhatsApp начнёт записывать всю переписку в чатахСначала функция выйдут для Android
Исследователи функциональности WhatsApp* (принадлежит запрещённой в России Meta*) сообщили о работе команды мессенджера над новой функцией для Android-версии приложения. Речь идёт о функции «умной» записи истории чатов.
Иными словами, в WhatsApp будет реализована функция запоминания всей пользовательской переписки. Найти такой раздел можно будет на странице информации о чате. Новый пункт появится там же, где можно найти опции «Поделиться», «Искать» и «Отправить сообщение».
Новая опция называется Memory (Память). Работать будет на модели ИИ Meta* AI. Первыми новую функцию опробуют пользователи тестовой версии 2.24.22.9.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
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