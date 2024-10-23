Сбор информации по-новому? WhatsApp начнёт записывать всю переписку в чатах

Иными словами, в WhatsApp будет реализована функция запоминания всей пользовательской переписки. Найти такой раздел можно будет на странице информации о чате. Новый пункт появится там же, где можно найти опции «Поделиться», «Искать» и «Отправить сообщение».

Новая опция называется Memory (Память). Работать будет на модели ИИ Meta* AI. Первыми новую функцию опробуют пользователи тестовой версии 2.24.22.9.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.