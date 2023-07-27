СДЭК запустил сервис онлайн-платежей по ссылке

12:38, 27 июля 2023
1 мин.
СДЭК запустил сервис онлайн-платежей по ссылкеДля продавцов, не имеющих сайта
Оператор доставки СДЭК через свою систему приёма платежей на сайте СДЭК Pay запустил сервис онлайн-оплаты по ссылке. Воспользоваться сервисом могут, в том числе продавцы, реализующие товары через доски объявлений либо соцсети.
Продавцу, не имеющему сайта, достаточно передать cгенерированную ссылку покупателю в мессенджере, социальной сети, по электронной почте или по другим средствам связи.
Покупать отдельную кассу для этих целей не нужно. Покупателю и в ОФД из СДЭК Pay автоматически будут отправлены подтверждающие документы, включая чек.