СДЭК запустил сервис онлайн-платежей по ссылке

Продавцу, не имеющему сайта, достаточно передать cгенерированную ссылку покупателю в мессенджере, социальной сети, по электронной почте или по другим средствам связи.

Покупать отдельную кассу для этих целей не нужно. Покупателю и в ОФД из СДЭК Pay автоматически будут отправлены подтверждающие документы, включая чек.