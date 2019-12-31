Сегодня WhatsApp перестал работать на мобильной операционной системе Microsoft

Помимо того, что к данным устройствам отнесут все Android-смартфоны, работающие на базе зеленого робота версии 4.0.3 Ice Cream Sandwich и ниже, а также iOS-устройства, базирующиеся на основе iOS 9 и ниже, компания также решила прекратить какую-либо поддержку смартфонов на базе Windows Phone. Причем если устаревшие Android-смартфоны и iPhone потеряют поддержку лишь с 1 февраля 2020 года, то устройства на Windows Phone отключат от доступа к программе уже с сегодня.

В связи с этим можно дать лишь один единственный совет: если вы до сих пор пользуетесь смартфоном, работающим на мобильной операционной системе от Microsoft, вам срочно стоит задуматься о покупке Android-смартфона либо iPhone.