Секс-работники забили тревогу из-за запуска новой соцсети Threads от *Facebook

Секс-работники забили тревогу из-за запуска новой соцсети Threads от *FacebookИ им есть о чём беспокоиться
Новое приложение Threads, представленное компанией **Meta, может стать угрозой для секс-работников и создателей контента для взрослых.
В отличие от Twitter, где сексуальный контент занимает значительную часть публикаций, **Meta применяет более строгую политику модерации и ограничивает размещение ссылок на сексуальный контент.
Это вызвало беспокойство у работников секс-индустрии, которые используют социальные медиа для привлечения клиентов и продвижения своих услуг.
К слову, введение законов FOSTA-SESTA в 2018 году, направленных против секс-торговли и ответственности платформ за размещение подобного контента, сделали задачу еще сложнее.
Напомним, что Threads умудрилась привлечь за первые сутки 30 млн новых пользователей. При этом платформа уже сейчас ставит перед секс-работниками сложный выбор: рисковать и продолжать использовать новую соцсеть, которая может быть враждебной к их контенту, или оставаться на старых платформах, где они уже сформировали свои сообщества.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена **организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России