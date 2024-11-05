Семь французских семей подали иск против TikTok из-за вредного контента

Иск, поданный в суд Кретей, утверждает, что алгоритмы TikTok демонстрировали подросткам вредный контент. Это первое подобное групповое дело в Европе, отметила адвокат. По словам Ботрон-Мармион, родители хотят, чтобы суд признал юридическую ответственность TikTok, поскольку это коммерческая компания, предлагающая продукт потребителям, среди которых есть несовершеннолетние. Она должна отвечать за недостатки своего продукта.

TikTok, как и многие другие социальные медиа, уже долгое время находится под пристальным вниманием за качество контроля контента в своем приложении.