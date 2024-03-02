Семь пятниц на неделе: Apple передумала лишать европейцев веб-приложений

Опубликовано 02 марта 2024, 00:09
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Семь пятниц на неделе: Apple передумала лишать европейцев веб-приложенийВ iOS 17.4
Компания Apple изменяет решение о прекращении поддержки установки прогрессивных веб-приложений (PWA) в Европейском союзе. В обновлении страницы поддержки разработчиков Apple утверждает, что в iOS 17.4 будет «продолжаться возможность использования существующей функциональности web-приложений на главном экране в ЕС».
Однако Apple отмечает, что эти приложения по-прежнему «будут построены непосредственно на WebKit», движке, используемом Safari. Это означает, что веб-приложения, загруженные из сторонних браузеров, таких как Google Chrome или Firefox, могут не использовать собственные движки, несмотря на добавление Apple поддержки движков сторонних браузеров в том же обновлении.
Решение прекратить поддержку web-приложений вызвало негодование как среди разработчиков, так и среди пользователей. Apple ранее объясняла это действие требованиями Digital Markets Act (DMA), но теперь говорит о возвращении функциональности после того, как «получила запросы» продолжить поддержку этой возможности.
Источник:9TO5MAC
Автор:Булат Кармак
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