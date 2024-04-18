Сенат США проведет новое голосование о судьбе TikTok

По условиям законопроекта, ByteDance должна будет продать приложение в течение нескольких месяцев или рисковать исключением из магазинов приложений Apple и Google в Соединенных Штатах. Кроме того, президенту США предоставляется право классифицировать другие приложения как угрозу национальной безопасности, если они контролируются страной, считаемой враждебной.

TikTok осудила законопроект, заявив, что он нанесет ущерб экономике США и подорвет свободу слова. Компания отметила, что запрет нарушит права на свободу слова 170 миллионов американцев, нанесет ущерб 7 миллионам бизнесов и закроет платформу, которая ежегодно приносит $ 24 миллиарда в экономику США.

Западные чиновники выразили беспокойство по поводу популярности TikTok среди молодежи, утверждая, что он подчинен Пекину и служит каналом для распространения пропаганды, что отрицает компания и Пекин.