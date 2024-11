Сервис Apple Music представил книгу со 100 лучшими альбомами 2024 года

Рейтинг включает как современные коллективы и сольных исполнителей, так и уже ставших классикой вроде The Beatles. К примеру, на первом месте рейтинга расположилась пластинка The Miseducation of Lauryn Hill американской певицы Лорин Хилл, второе место у Thriller Майкла Джексона, а третье — у альбома Abbey Road от The Beatles.

Книжная версия рейтинга от Apple Music состоит из 208 страниц и включает 97 иллюстраций. Масса экземпляра составляет 3,6 кг.

Стоимость книги весьма немалая — $450.