Сервис Apple Music представил книгу со 100 лучшими альбомами 2024 года

Опубликовано 13 ноября 2024, 10:301 мин.
Сервис Apple Music представил книгу со 100 лучшими альбомами 2024 годаЗа внушительную сумму
Сервис Apple Music представил бумажную версию рейтинга 100 лучших альбомов, который был составлен в мае 2024 года. Книга называется Apple Music: 100 Best Albums (Apple Music: 100 лучших альбомов).
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Рейтинг включает как современные коллективы и сольных исполнителей, так и уже ставших классикой вроде The Beatles. К примеру, на первом месте рейтинга расположилась пластинка The Miseducation of Lauryn Hill американской певицы Лорин Хилл, второе место у Thriller Майкла Джексона, а третье — у альбома Abbey Road от The Beatles.
Книжная версия рейтинга от Apple Music состоит из 208 страниц и включает 97 иллюстраций. Масса экземпляра составляет 3,6 кг.
Стоимость книги весьма немалая — $450.