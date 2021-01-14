Сервис аренды жилья Airbnb запретил съём квартир сторонникам Трампа

Судя по тому, что новая программа носит название Capitol Safety Plan, новое правило Airbnb может быть связано с недавними событиями в Капитолии, сообщает Lenta.ru. Так, нововведение сервиса не допускает некоторые категории граждан, в том числе штурмовавших Капитолий активистов, к онлайн-бронированию жилья.

Что интересно, для того, чтобы выяснить, является ли пользователь нарушителем, работники Airbnb сверяются со списком задержанных полицией округа Колумбия, а также требуют от пользователей полную идентификацию.