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Сервис аренды жилья Airbnb запретил съём квартир сторонникам Трампа
Радикальные меры, предпринятые для общей безопасности
Как стало известно, популярный сервис аренды жилья Airbnb заблокировал онлайн-бронирование для сторонников Дональда Трампа. Обновлённые правила уже опубликованы на сайте компании.
Судя по тому, что новая программа носит название Capitol Safety Plan, новое правило Airbnb может быть связано с недавними событиями в Капитолии, сообщает Lenta.ru. Так, нововведение сервиса не допускает некоторые категории граждан, в том числе штурмовавших Капитолий активистов, к онлайн-бронированию жилья.
Что интересно, для того, чтобы выяснить, является ли пользователь нарушителем, работники Airbnb сверяются со списком задержанных полицией округа Колумбия, а также требуют от пользователей полную идентификацию.
Если мы узнаем, что гости связаны с насилием или преступными действиями, а также нарушением общественного порядка, мы отменим их бронь и заблокируем.