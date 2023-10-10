Сервис «Авто.ру» добавил возможность создания объявлений с помощью YandexGPT

Сервис «Авто.ру» добавил возможность создания объявлений с помощью YandexGPTЧтобы ускорить создание объявлений
Сервис «Авто.ру» запустил функцию создания объявлений о продаже автомобилей с помощью нейросети Яндекса YandexGPT. При выборе этой опции продавец потратит несколько секунд времени по сравнению с ручным созданием текста, занимающим 7-30 минут; по данным «Авто.ру», порядка 60% пользователей тратили такое количество времени ранее.
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Чтобы нейросеть сгенерировала новое объявление, нужно нажать кнопку «Разместить бесплатно», затем ввести основные характеристики автомобиля: марка, модель, год выпуска, тип кузова, двигателя, коробки передач, объём двигателя и цвет. Всё это делается через «выпадающие» списки. Логика примерно такая же, как выборе машины покупателем.
По нажатию кнопки нейросеть сгенерирует описание, в котором подчеркнёт особенности автомобиля, в том числе текущее состояние, популярность среди автолюбителей и т.п.
При этом продавец может написать объявление самостоятельно. В таком случае YandexGPT можно использовать для проверки орфографии и пунктуации. Для этого предусмотрена кнопка «Исправить ошибки».
Каждый, кто хотя бы раз продавал автомобиль, сталкивался с проблемой: как рассказать будущему покупателю об автомобиле, чтобы он его заинтересовал. Чтобы ему захотелось позвонить, посмотреть и, самое главное, купить автомобиль. Мы создали эту функцию, чтобы помочь пользователям Авто.ру продавать автомобили проще, быстрее и комфортнее. Это первый подобный продукт на рынке автомобильных классифайдов, нацеленный на упрощение процесса продажи автомобиля и улучшение пользовательского опыта. Как показывают наши данные, наличие качественного объявления существенно влияет на скорость и эффективность продажи автомобиля.