Сервис «Авто.ру» добавил возможность создания объявлений с помощью YandexGPT

Чтобы нейросеть сгенерировала новое объявление, нужно нажать кнопку «Разместить бесплатно», затем ввести основные характеристики автомобиля: марка, модель, год выпуска, тип кузова, двигателя, коробки передач, объём двигателя и цвет. Всё это делается через «выпадающие» списки. Логика примерно такая же, как выборе машины покупателем.

По нажатию кнопки нейросеть сгенерирует описание, в котором подчеркнёт особенности автомобиля, в том числе текущее состояние, популярность среди автолюбителей и т.п.

При этом продавец может написать объявление самостоятельно. В таком случае YandexGPT можно использовать для проверки орфографии и пунктуации. Для этого предусмотрена кнопка «Исправить ошибки».