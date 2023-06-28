Приложения
15:42, 28 июня 2023
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Сервис бронирования отелей начал тестировать «живого» ассистента для планирования поездок клиентов

На основе искусственного интеллекта

Сервис бронирования отелей Booking.com запустил тестирование нового приложения — планировщика поездок, работающего на основе чат-бота ChatGPT.

Приложение позволит говорить с системой на нативном языке — заменит ассистента-человека. Пользователю достаточно будет нескольких фраз, чтобы нейросеть смогла спланировать весь маршрут поездки и предложить советы по организации путешествия.

Тестирование пока проводится среди ограниченного круга пользователей Booking.com. Это ответ сервиса на аналогичное решение от основного конкурента — компании Expedia.

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