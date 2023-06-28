Сервис бронирования отелей начал тестировать «живого» ассистента для планирования поездок клиентов

15:42, 28 июня 2023
1 мин.
Сервис бронирования отелей начал тестировать «живого» ассистента для планирования поездок клиентовНа основе искусственного интеллекта
Сервис бронирования отелей Booking.com запустил тестирование нового приложения — планировщика поездок, работающего на основе чат-бота ChatGPT.
Приложение позволит говорить с системой на нативном языке — заменит ассистента-человека. Пользователю достаточно будет нескольких фраз, чтобы нейросеть смогла спланировать весь маршрут поездки и предложить советы по организации путешествия.
Тестирование пока проводится среди ограниченного круга пользователей Booking.com. Это ответ сервиса на аналогичное решение от основного конкурента — компании Expedia.
Источник:Reuters
Автор:Андрей КадуковТеги: