Сервис бронирования отелей начал тестировать «живого» ассистента для планирования поездок клиентов

Приложение позволит говорить с системой на нативном языке — заменит ассистента-человека. Пользователю достаточно будет нескольких фраз, чтобы нейросеть смогла спланировать весь маршрут поездки и предложить советы по организации путешествия.

Тестирование пока проводится среди ограниченного круга пользователей Booking.com. Это ответ сервиса на аналогичное решение от основного конкурента — компании Expedia.