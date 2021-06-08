Сервис для видеозвонков Facetime от Apple впервые станет доступен на Android и Windows

Одним из них оказался апдейт Facetime, который принёс в сервис возможность запускаться на Android и Windows. Правда, работает это «в стиле Apple».

То есть нельзя просто взять и установить приложение сервиса видеозвонков на стороннюю операционную систему. Доступ к Facetime можно получить лишь в виде веб-версии. Да и то, если ссылку на беседу предоставит владелец iPhone, iPad или MacBook, пишет The Verge.

Отметим, однако, что это первое появление платформы за пределами экосистемы Apple с момента её дебюта в 2010 году на iOS.