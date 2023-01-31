Сервис для взрослых OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян

15:55, 31 января 2023
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Сервис для взрослых OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиянИз-за невозможности проведения платежей
Популярный во всём мире сервис для взрослых OnlyFans приостановил работу аккаунтов российских авторов контента. Теперь российские модели не смогут распространять фото- и видеоматериалы.
Фото: Insider.com
Как отмечается, сервис OnlyFans приостановил работу с российскими моделями из-за ужесточения и тотального контроля за платежами из России.
«…Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи из и в Россию OnlyFans не может больше предоставлять свои услуги российским авторам. Поэтому мы принимаем шаги по временной приостановке работы аккаунтов, которые получают платежи в России», — сказано в сообщении сервиса.