Приложения
15:55, 31 января 2023
1 мин.

Сервис для взрослых OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян

Из-за невозможности проведения платежей

Популярный во всём мире сервис для взрослых OnlyFans приостановил работу аккаунтов российских авторов контента. Теперь российские модели не смогут распространять фото- и видеоматериалы.

Сервис для взрослых OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян

Фото: Insider.com

Как отмечается, сервис OnlyFans приостановил работу с российскими моделями из-за ужесточения и тотального контроля за платежами из России.

«…Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи из и в Россию OnlyFans не может больше предоставлять свои услуги российским авторам. Поэтому мы принимаем шаги по временной приостановке работы аккаунтов, которые получают платежи в России», — сказано в сообщении сервиса.

Новости партнеров
Новости партнеров