Сервис для взрослых OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян

Как отмечается, сервис OnlyFans приостановил работу с российскими моделями из-за ужесточения и тотального контроля за платежами из России.

«…Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи из и в Россию OnlyFans не может больше предоставлять свои услуги российским авторам. Поэтому мы принимаем шаги по временной приостановке работы аккаунтов, которые получают платежи в России», — сказано в сообщении сервиса.