Сервис для знакомств Tinder потерял больше 90% российской аудитории

Опубликовано 17 сентября 2024, 15:191 мин.
Сервис для знакомств Tinder потерял больше 90% российской аудиторииСейчас им пользуются в основном приезжие
«Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope сообщили о практически полной потере аудитории и российского рынка сервисом знакомств Tinder. После ухода компании из России в 2023 году Tinder потерял более 90% аудитории.
До ухода из России Tinder пользовались порядка 1,1 млн пользователей в месяц. Сейчас ежемесячная аудитория сервиса не превышает 95 тысяч пользователей.
По словам аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, в России Tinder используют в основном приезжие иностранцы, пользоваться приложением нельзя без VPN и только при наличии зарубежного телефонного номера. На Android приложение работает лучше всего, а на iPhone больше не обновляется, поэтому для российских пользователей практически бесполезно.
«Поэтому в оставшиеся 95 000 пользователей входят относительно немногочисленные иностранцы, приезжающие в Россию, и те, кто очень хочет с ними познакомиться. Для массового пользователя приложение практически бесполезно», — отметил эксперт.