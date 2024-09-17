Сервис для знакомств Tinder потерял больше 90% российской аудитории

До ухода из России Tinder пользовались порядка 1,1 млн пользователей в месяц. Сейчас ежемесячная аудитория сервиса не превышает 95 тысяч пользователей.

По словам аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, в России Tinder используют в основном приезжие иностранцы, пользоваться приложением нельзя без VPN и только при наличии зарубежного телефонного номера. На Android приложение работает лучше всего, а на iPhone больше не обновляется, поэтому для российских пользователей практически бесполезно.

«Поэтому в оставшиеся 95 000 пользователей входят относительно немногочисленные иностранцы, приезжающие в Россию, и те, кто очень хочет с ними познакомиться. Для массового пользователя приложение практически бесполезно», — отметил эксперт.