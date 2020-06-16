Сервис Google для запуска компьютерных игр на смартфонах стал доступен на всех Android-устройствах

Правда, важно понимать, что все это делается в экспериментальном формате — в нем могут принять участие владельцы любого смартфона на базе Android 6.0 и выше. Для этого достаточно лишь установить приложение Stadia, после чего открыть вкладку “Experiments” и нажать там на кнопку “Play on this device".

Напомним, что релиз Google Stadia состоялся в ноябре 2019 года, а вся суть проекта заключается в предоставлении пользователям возможности играть в “большие” тайтлы, такие как Assassin's Creed Odyssey, воспользовавшись для этого обыкновенным смартфоном. Единственное, что для игры будет необходимо наличие неплохого интернет-соединения.