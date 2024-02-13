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Опубликовано 13 февраля 2024, 20:15
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Сервис Google One набрал 100 млн подписчиков: у пользователей не осталось выбора

Бесплатные альтернативы Google отключила
Глава Google Сундар Пичаи заявил о достижении сервисом Google One отметки в 100 млн платных подписчиков.
Сервис Google One набрал 100 млн подписчиков: у пользователей не осталось выбора

© Google / TechCrunch

Компания 9 лет вела целенаправленную политику по продвижению этого сервиса, дающего дополнительную ёмкость и расширенный функционал для базовых бесплатных платформ: Gmail, Drive, Photo. Осуществлялось это простыми действиями: например, в 2021 году пользователей поставили перед фактом, что компания закрывает бесплатные безлимитные планы «Фото», а выход был одним — подписываться на Google One.

Также Пичаи заявил, что в рамках сервиса открывается новый план — Google One AI Premium, аналогичный существующему Google One Premium за $100 в год, который включает в себя 2 ТБ хранилища и другие функции.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Google
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#сервис
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#подписка