Сервис видеоконференций Zoom научится переводить разговор на разные языки «на лету»

Так, например, накануне представители IT-гиганта объявили о приобретении немецкого стартапа Karlsruhe Information Technology Solutions (Kites). С помощью его наработок компания намерена внедрить в свой сервис функцию перевода в реальном времени на базе машинного обучения, сообщает ZDNet.

Как это часто бывает, условия сделки не разглашаются. На данный момент известно лишь о том, что штат Zoom пополнят 12 специалистов в области машинного перевода, которые ранее работали в Kites.

Напомним, что ранее, в мае 2020 года, Zoom купила другой стартап — Keybase. Их главной специализацией являлась кибербезопасность, а именно сфера сквозного шифрования.