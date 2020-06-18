Сервис видеоконференций Zoom отказался брать плату за шифрование звонков пользователей

Напомним, что изначально (две недели назад) компания заявляла об обратном — по ее словам, сквозное шифрование с высоким уровнем безопасности должно было стать “фишкой”, предназначенной лишь для пользователей, которые используют платный аккаунт сервиса.

Но затем, после давления со стороны тысяч пользователей и представителей отрасли, в том числе фонда Mozilla и фонда Electronic Frontier, руководство Zoom все же приняло решение шифровать все звонки без исключения. Тем самым компания не стала превращать “безопасность и конфиденциальность в роскошь”.