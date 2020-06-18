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Сервис видеоконференций Zoom отказался брать плату за шифрование звонков пользователей
И все из-за давления со стороны пользователей и отрасли
Американское издание The Next Web опубликовало свежий материал, в котором говорится о том, что сервис видеоконференций Zoom все же отказался брать плату за шифрование звонков пользователей, несмотря на более ранние сообщения на эту тему.
Напомним, что изначально (две недели назад) компания заявляла об обратном — по ее словам, сквозное шифрование с высоким уровнем безопасности должно было стать “фишкой”, предназначенной лишь для пользователей, которые используют платный аккаунт сервиса.
Но затем, после давления со стороны тысяч пользователей и представителей отрасли, в том числе фонда Mozilla и фонда Electronic Frontier, руководство Zoom все же приняло решение шифровать все звонки без исключения. Тем самым компания не стала превращать “безопасность и конфиденциальность в роскошь”.