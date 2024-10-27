Сервис вопросов и ответов Ask.fm 1 декабря завершит работу

Согласно официальному сообщению, Ask.fm не отвечает запросам и потребностям современного пользователя. Иными словами, пользователи попросту потеряли интерес к сервису: руководство констатировало «значительное сокращение нашей пользовательской базы».

Разработчики рассказали, что проект Ask.fm полностью прекратит работу 1 декабря. В связи с этим с 24 октября закрыта регистрация новых пользователей, идёт постепенное сворачивание функционала. При этом всё ещё можно зайти в уже созданный аккаунт.

«Спасибо всем, кто жаждал задавать вопросы и находил в себе смелость искренне на них отвечать. Мы были рады пройти этот путь с вами и надеемся, что и вам было весело. Прощайте!», — сказано в сообщении пресс-службы Ask.fm.