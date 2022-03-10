Сервис знакомств Tinder начнёт проверять биографию пользователей, чтобы исключить насильников

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Сервис знакомств Tinder начнёт проверять биографию пользователей, чтобы исключить насильниковВместе компанией Garbo
Сервис знакомств Tinder вместе с некоммерческой компанией Garbo внедрили возможность, позволяющую пользователям проверять биографию потенциального партнёра.
Garbo предоставляет информацию о насильственных преступлениях, арестах, судимостях и судебных запретах. Функция введена с целью обезопасить пользователей и проинформировать, обвинялся ли проверяемый когда-либо в насилии.
Сервис предполагает две бесплатные проверки биографии, за остальные придётся платить $2,50. Отмечается, что участникам сообщества рекомендовано сообщать о пользователях, которых когда-либо обвиняли в насилии.
Источник: Inc.