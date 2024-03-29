Сеть заполонила версия CleanMyMac со встроенным хакерами вирусом для кражи личных данных

Злоумышленники распространяют поддельную версию утилиты CleanMyMac, содержащую встроенный вирус для воровства персональных данных с компьютеров.

Зараженная версия приложения мастерски мимикрирует под оригинал, попадая на компьютеры жертв различными способами.

Оказавшись на Mac, она ловко собирает конфиденциальную информацию: историю браузера, список недавно используемых файлов и даже различные данные о самом устройстве. Более того, вредоносное ПО тщательно скрывает свои следы, чтобы антивирусы не могли его обнаружить.

Основным путем распространения опасной подделки являются фальшивые сайты, очень похожие на официальные ресурсы CleanMyMac. Также хакеры взламывают YouTube-каналы, продвигая поддельный софт в роликах.