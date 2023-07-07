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07:08, 07 июля 2023
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Shazam научился узнавать песни, играющие в других приложениях на том же смартфоне

А вот этого нам явно не хватало

Как стало известно, Apple выпустила обновление для приложения Shazam, которое позволяет пользователям определять музыку, играющую в других популярных приложениях.

Так, теперь вам не нужно искать стороннее устройство для запуска TikTok, YouTube и прочих онлайн-сервисов. Вам достаточно открыть Shazam, нажать на синюю кнопку и переключиться обратно в приложение, чтобы узнать, какая песня играет в нём прямо сейчас.

Нововведение не только помогает пользователям идентифицировать музыку, которую они слышат в других приложениях, но также позволяет автоматически добавить отмеченные песни в плейлист Shazam.

Отметим, что обновление Shazam с новой функцией уже доступно для бесплатной загрузки из App Store. О нововведение в Android-версии пока ничего неизвестно.

Источник:9to5Mac
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