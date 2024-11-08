Шизофрения: в Канаде запретили деятельность TikTok, но не приложение соцсети

Это означает, что TikTok будет вынужден прекратить свою коммерческую деятельность в стране, хотя приложение само по себе под запрет не попадает.

Министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань заявил, что меры предприняты на основе данных и рекомендаций канадских служб безопасности и партнеров правительства.

Ранее Канада уже запрещала использование TikTok на правительственных устройствах. Запрет совпадает по времени с давлением на TikTok в США, где также рассматривали закон о полном запрете приложения из-за его связей с Китаем и возможных угроз безопасности.

Представитель TikTok выразил несогласие с решением и заявил о намерении оспорить его в суде, подчеркнув, что это приведёт к потере сотен рабочих мест и негативно отразится на местной экономике.