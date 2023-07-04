Швеция оштрафовала оператора Tele2 за использование американской системы аналитики

Претензия ведомства заключается в том, что оштрафованные компании передавали в США, то есть за пределы ЕС, личные данные пользователей, что запрещено законом. Нарушения обнаружены и у шведских компаний Coop и Dagens Industries. По сообщениям IMY, эти компании не оштрафовали в силу предпринятых их специалистами «масштабных мер безопасности».

Tele2 прекратила пользоваться Google Analytics сразу после взыскания со стороны регулятора, остальные компании получили предписание о запрете. Ведомство называет своё постановление «руководством и для других компаний».

«По результатам проверок IMY считает, что данные, переданные в США через Google Analytics, — это личные данные. Технические меры безопасности, которые предприняли компании, недостаточны для обеспечения уровня защиты, гарантированного в ЕС», — сказано в сообщении IMY.