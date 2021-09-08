Швейцария заставила разработчиков e-mail с шифрованием передавать данные полиции

По мнению источника, после того, как компания передала властям IP-адреса некоторых пользователей, которые впоследствии были арестованы, сервис больше не может считаться надёжным и приватным. Как отмечает издание Techcrunch, разработчики Prortonmail выдали IP-адреса свои пользователей властям, хотя раньше утверждали, что не хранят подобную информацию на своих серверах, и что сервис проводит сквозное шифрование.

По мнению источника, сейчас политика конфиденциальности изменилась и сформулирована таким образом, что оставляет разработчикам возможность гарантировать приватность и в то же время сотрудничать с властями.