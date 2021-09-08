Швейцария заставила разработчиков e-mail с шифрованием передавать данные полиции

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Швейцария заставила разработчиков e-mail с шифрованием передавать данные полицииИ отслеживать пользователей
Как стало известно, изменилась политика конфиденциальности знаменитого почтового сервиса Protonmail. По запросу властей сервис отдал персональную информацию некоторых пользователей, которую обещал хранить.
По мнению источника, после того, как компания передала властям IP-адреса некоторых пользователей, которые впоследствии были арестованы, сервис больше не может считаться надёжным и приватным. Как отмечает издание Techcrunch, разработчики Prortonmail выдали IP-адреса свои пользователей властям, хотя раньше утверждали, что не хранят подобную информацию на своих серверах, и что сервис проводит сквозное шифрование.
По мнению источника, сейчас политика конфиденциальности изменилась и сформулирована таким образом, что оставляет разработчикам возможность гарантировать приватность и в то же время сотрудничать с властями.