Швейцария заявила, что не планирует блокировать или как-то влиять на Telegram

Зондереггер заявила, что в случае, если ведомство, которое она представляет, получит информацию об опасности Telegram, сразу предупредит об этом население.

«В настоящее время вопрос о запрете Telegram в Швейцарии не обсуждается. Компании и частные лица сами выбирают продукты/приложения, которые они хотят использовать. Анализ рисков, связанных с этим выбором, лежит на них», — подчеркнула Зондереггер.