Швейцария заявила, что не планирует блокировать или как-то влиять на Telegram

Опубликовано 31 августа 2024, 01:411 мин.
Швейцария заявила, что не планирует блокировать или как-то влиять на TelegramИспользование мессенджера — личное дело
Официальный представитель Федерального ведомства по кибербезопасности Швейцарии (OFCS) Мануэла Зондереггер ответила на вопросы РИА Новости об отношении к мессенджеру Telegram. По словам чиновницы, использовать мессенджер или нет, — выбор каждого. Планов заблокировать мессенджер у властей нет.
Зондереггер заявила, что в случае, если ведомство, которое она представляет, получит информацию об опасности Telegram, сразу предупредит об этом население.
«В настоящее время вопрос о запрете Telegram в Швейцарии не обсуждается. Компании и частные лица сами выбирают продукты/приложения, которые они хотят использовать. Анализ рисков, связанных с этим выбором, лежит на них», — подчеркнула Зондереггер.