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Опубликовано 15 июля 2025, 09:45
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Siemens и SAP призвали ЕС пересмотреть закон об ИИ

Компании опасаются торможения инноваций
Руководители немецких компаний Siemens и SAP выступили с призывом к Европейскому союзу пересмотреть действующее законодательство в сфере искусственного интеллекта (ИИ). По их мнению, нынешние правила не способствуют развитию технологий, а, наоборот, мешают инновациям.
Siemens и SAP призвали ЕС пересмотреть закон об ИИ

© Ferra.ru

Закон об ИИ, принятый в ЕС, регулирует использование и разработку систем на базе искусственного интеллекта. Он предусматривает классификацию технологий по степени риска и накладывает обязательства по обеспечению прозрачности и безопасности. Однако в Siemens считают, что подобный подход сдерживает развитие цифровых решений. Кроме того, различные законы ЕС в этой области часто дублируют или противоречат друг другу.

Помимо закона об ИИ, критику вызвал и другой норматив — так называемый Акт о данных. Этот документ устанавливает, как компании должны использовать потребительские и корпоративные данные. В Siemens назвали его токсичным для цифрового бизнеса и предложили пересмотреть его до начала крупных инвестиций в инфраструктуру.

В SAP подчеркивают, что главная проблема Европы не в нехватке дата-центров или мощностей, а в ограниченном доступе к уже имеющимся данным. По мнению компаний, именно реформа законодательства о данных должна стать приоритетом, а не копирование американской модели развития ИИ через масштабные вложения в инфраструктуру.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
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