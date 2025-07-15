Siemens и SAP призвали ЕС пересмотреть закон об ИИ

Закон об ИИ, принятый в ЕС, регулирует использование и разработку систем на базе искусственного интеллекта. Он предусматривает классификацию технологий по степени риска и накладывает обязательства по обеспечению прозрачности и безопасности. Однако в Siemens считают, что подобный подход сдерживает развитие цифровых решений. Кроме того, различные законы ЕС в этой области часто дублируют или противоречат друг другу.

Помимо закона об ИИ, критику вызвал и другой норматив — так называемый Акт о данных. Этот документ устанавливает, как компании должны использовать потребительские и корпоративные данные. В Siemens назвали его токсичным для цифрового бизнеса и предложили пересмотреть его до начала крупных инвестиций в инфраструктуру.

В SAP подчеркивают, что главная проблема Европы не в нехватке дата-центров или мощностей, а в ограниченном доступе к уже имеющимся данным. По мнению компаний, именно реформа законодательства о данных должна стать приоритетом, а не копирование американской модели развития ИИ через масштабные вложения в инфраструктуру.