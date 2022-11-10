Синие галки не помогли: в Twitter начали появляться верифицированные, но поддельные аккаунты разработчиков игр

Например, одними из таковых стали ненастоящие Valve Software и Nintendo of America. Поддельная Valve предложила пользователям новую платформу Ricochet: Neon Prime, но это неправда. Фейковая Nintendo объявила о релизе игры Super Mario Galaxy на Nintendo Switch, но после этого опубликовала оскорбительную картинку с Марио, который показывает средний палец.

Некоторые внимательные пользователи начали присматриваться и заметили, что в названиях поддельных аккаунтов есть ошибки. Например, в Twitter никнейм настоящей Valve — @valvesoftware, поддельной — @valvesotfware. Местами поменяли всего две буквы. Настоящая Nintendo в США — @nintendoamerica, поддельная — @nintendoofus.

При этом фейковым аккаунтам присвоены синие галочки, которые, по идее, должны подтверждать не только верификацию, но и подлинность.

Но оказалось, что не всё так просто. Синяя галочка может быть присвоена как настоящей персоне либо компании, так её можно купить за те самые $8.

Пользователи говорят о том, что можно проверить, куплена верификация или её получил «оригинал». Для этого достаточно нажать на синюю галочку, после чего сразу высветится подсказка, в которой будет сказано, была верификация куплена или получена в связи с реальным статусом человека либо компании.