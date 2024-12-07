Система безопасности Google Play позволит повторно сканировать приложения

Новая кнопка позволит пользователям повторно проверять установленные приложения, не удаляя те, которые система пометила как вредоносные или потенциально нежелательные. И часто приходится удалять такие приложения для продолжения стабильной работы Android.

Но некоторые приложения помечаются как опасные ошибочно, и раньше не было возможности это перепроверить. Новая функция Rescan может быть полезна как раз в случаях, когда приложение ошибочно помечается как вредное.

Известно, что кнопка повторного сканирования в Google Play Protect сейчас широко распространяется среди пользователей. Тестировщики смогут запускать несколько сканирований на наличие вредоносных приложений без необходимости удалять помеченные аппы, обнаруженные в ходе предыдущих сканирований.