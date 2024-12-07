Система безопасности Google Play позволит повторно сканировать приложения

Система безопасности Google Play позволит повторно сканировать приложенияБез необходимости их сразу удалять
Новая кнопка позволит пользователям повторно проверять установленные приложения, не удаляя те, которые система пометила как вредоносные или потенциально нежелательные. И часто приходится удалять такие приложения для продолжения стабильной работы Android.
Но некоторые приложения помечаются как опасные ошибочно, и раньше не было возможности это перепроверить. Новая функция Rescan может быть полезна как раз в случаях, когда приложение ошибочно помечается как вредное.
Известно, что кнопка повторного сканирования в Google Play Protect сейчас широко распространяется среди пользователей. Тестировщики смогут запускать несколько сканирований на наличие вредоносных приложений без необходимости удалять помеченные аппы, обнаруженные в ходе предыдущих сканирований.