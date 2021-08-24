«Ситимобил» запустил семейные учётные записи с оплатой поездок из общего счёта

Такую группу можно создать как для семьи, родственников, так и для друзей или коллег, условия во всех случаях одинаковые. Чтобы создать семейный аккаунт, нужно выбрать оплату картой, затем из списка контактов или по номеру телефона добавить участников. Состоять в группе может до 5 человек.

Отмечается, что каждый участник может самостоятельно оплачивать поездки с общего счёта группы. За поездки, оплаченные из семейного счёта, будут начислять дополнительные 5% к кэшбеку по программе лояльности сервиса «Ситимобил».