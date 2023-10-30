Скачайте это обновление для iPhone и сможете устанавливать сторонние приложения, как на Android

Этот метод позволяет передавать файлы приложений (.ipa) с Mac на iPhone и затем устанавливать их. Нововведение может стать первым шагом Apple к возможности установки приложений из сторонних источников, а не только из официального App Store.

Видео, демонстрирующее процесс установки приложения с помощью этого метода, было опубликовано в интернете. Подтверждено, что этот способ работает на iOS 17 и более поздних версиях операционной системы.

Это открытие может стать революционным для пользователей iPhone, которые ранее не могли устанавливать приложения из сторонних источников без джейлбрейка устройства.

Теперь, благодаря свежей функции, пользователи получат больше свободы в выборе и установке приложений, что сделает iPhone ещё более привлекательным для тех, кто ценит гибкость и возможность настройки своего устройства.