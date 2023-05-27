Скандинавская компания запретила 20 тысячам сотрудников пользоваться соцсетью на рабочих телефонах

Всего это около 20 тысяч человек. Причина запрета — риски безопасности, вероятность которых возрастает при использовании приложения TikTok. При этом Telia продолжит распространять маркетинговые ролики в этой соцсети.

«Компания Telia решила запретить популярное приложение TikTok на своих рабочих телефонах и компьютерах с конца мая в Финляндии и во всех странах Telia. Своё решение компания обосновывает рисками безопасности, поднятыми органами безопасности», — сообщил оператор.