Сколько гаджетов в России лишатся поддержки WhatsApp

Если раньше, по сообщениям самого мессенджера, WhatsApp ещё как-то передавал данные и поддерживал своё приложение для пользователей таких устройств, то сейчас это невозможно в силу технических причин. Поэтому мессенджер откажется от этого официально.

Как рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, с 1 ноября 2021 года WhatsApp продолжит работать только на смартфонах с операционными системами не ниже Android 4.1, а на iPhone, — начиная от iOS 10.

По словам эксперта, срок эффективной технической эксплуатации устройств, которые старше этих поколений, давно вышел. «Пришла в негодность аккумуляторная батарея, мощности процессора и объёма ОЗУ не хватает для запуска большинства приложений», — объяснил Бедеров.

В России это порядка 10 тысяч смартфонов. К примеру, это iPhone 4 2011 года выпуска и другие гаджеты 10-летней давности.