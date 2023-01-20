Сколько людей в первые же сутки после запуска начали использовать онлайн-банк ВТБ в Telegram

23:40, 20 января 2023
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Сколько людей в первые же сутки после запуска начали использовать онлайн-банк ВТБ в TelegramВ первые сутки в Telegram ВТБ пришло 40 тысяч клиентов
В первые же сутки после запуска онлайн-банка ВТБ в Telegram его услугами воспользовались 40 тысяч человек. В первые сутки после того, как ВТБ запустил полноценный онлайн-банкинг в Telegram на базе своего бота, для пользования услугами кредитной организации на площадку пришли 40 тысяч клиентов.
Фото: Vtb_main_bot
Отмечается, что такое число клиентов за сутки больше на треть, чем обычно ботом пользовались за месяц. Основной услугой стали денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП).
Всего было совершено порядка 5 тысяч операций.