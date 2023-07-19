Сколько новых пользователей регистрируется в Telegram каждый день

По его словам, ежедневно более 2,5 млн человек присоединяются к Telegram. Это позволило платформе преодолеть отметку в 800 млн активных пользователей в месяц ещё в начале 2023 года.

Для обеспечения качественного обслуживания пользователей и продолжения успешного развития, компания выпустила облигации на сумму около $270 млн. По словам Дурова, он лично вложился в этот выпуск, подчеркнув свою веру в миссию компании и преданность её развитию.

И хоть монетизация Telegram началась относительно недавно, компания продемонстрировала удивительную эффективность в управлении расходами.

Мессенджер Дурова приближается к уровню «прибыльности», а его абсолютные цифры уже ближе к прибыли, чем у некоторых конкурентов, таких как Twitter и Snap.