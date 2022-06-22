Сколько пользователей должно оформить Premium-подписку, чтобы Telegram покрыл свои расходы

Об этом Дуров написал в своём Telegram-канале. По его словам, если 2,5–3% пользователей подпишутся на Premium, то мессенджер будет получать финансовую поддержку только от пользователей. На данный момент суточная аудитория Telegram — 700 млн пользователей.

Напомним, стоимость Premium-подписки — 449 рублей в месяц, при этом можно сэкономить, оформив её через официальный бот.

«Прелесть Telegram Premium в том, что если всего 2,5-3% наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы, поддерживаемые исключительно своими пользователями. Это ознаменует новую, ориентированную на пользователя эру в истории социальных сетей», — подчеркнул Павел Дуров.