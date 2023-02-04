Сколько пользователей ежедневно смотрят короткие видео на YouTube

Согласно отчёту, ежедневно такие ролики смотрят 50 млн зрителей. А ежемесячная аудитория этого раздела составляет 1,5 млрд человек.

YouTube Shorts были запущены в 2020 году в Индии. А уже в июле 2022 года сервис ежемесячно посещает вышеуказанное число пользователей во всём мире. В связи с этим финансовый директор Google Рут Порат подчеркнула, что YouTube «уделяет приоритетное внимание дальнейшему росту вовлечённости пользователей и монетизации».