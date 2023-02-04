Сколько пользователей ежедневно смотрят короткие видео на YouTube

19:49, 04 февраля 2023
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Сколько пользователей ежедневно смотрят короткие видео на YouTubeКомпания Google рассказала в отчёте
Google в отчёте за 4-й квартал 2022 года рассказала, сколько пользователей ежедневно смотрят короткие видео YouTube Shorts.
Фото: Republicnetwork.es
Согласно отчёту, ежедневно такие ролики смотрят 50 млн зрителей. А ежемесячная аудитория этого раздела составляет 1,5 млрд человек.
YouTube Shorts были запущены в 2020 году в Индии. А уже в июле 2022 года сервис ежемесячно посещает вышеуказанное число пользователей во всём мире. В связи с этим финансовый директор Google Рут Порат подчеркнула, что YouTube «уделяет приоритетное внимание дальнейшему росту вовлечённости пользователей и монетизации».