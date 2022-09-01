Сколько раз россияне скачали приложения из отечественных аналогов Google Play

Отмечается, что из RuStore приложения скачали более 2 млн раз. Сам магазин установили на смартфоны 925 тысяч раз. В RuStore на данный момент размещено 1200 приложений.

Из магазина NashStore приложения скачали 6,7 млн раз. В этом сервисе размещено 3 тысячи приложений.

«В RuStore уже представлено более 1200 приложений популярных сервисов от технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Количество скачиваний уже превысило 2 млн», — сообщили в пресс-службе VK.