Сколько российских пользователей перестали пользоваться Instagram*

Как сообщается, полностью отказались пользоваться запрещённой в России соцсетью 38% респондентов. Большая часть — из-за политики материнской компании Meta* — 24%, 22% не хотят устанавливать VPN, 7% — из-за того, что при включённом VPN плохо работают другие приложения. Из опрошенных 12% поддерживают все перечисленные причины. При этом 14%, кроме личного вели в Instagram ещё и рабочий аккаунт.

Также выяснилось, что 45% пользователей перешли в соцсеть Вконтакте, 39% — в Telegram, в «Одноклассники» — 9%. От общего числа опрошенных 7% вообще не пользуются соцсетями.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России