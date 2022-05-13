Сколько российских пользователей продолжают пользоваться заблокированными соцсетями через VPN

По информации, 26% россиян продолжают пользоваться Instagramи Facebook через VPN, потому что официально это не запрещено законом. При этом 30% перестали ими пользоваться как раз из-за необходимости использования VPN. Больше всего таких пользователей на Урале — 32% в Москве и области — 30%; меньше всего в Южном федеральном округе — 15%.

Отмечается, что 39% участников опроса перестали пользоваться заблокированными соцсетями принципиально. В большинстве это жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 48%, меньше всего Северного Кавказа — 24% и Дальнего Востока — 31%. А 5% перестали пользоваться заблокированными сервисами из-за страха.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России