Сколько россиян боятся утечки данных из-за VPN

Сообщается, что пятая часть от всех пользователей, установивших VPN, отказались от приложения либо сменили на другое — 18%. Чуть менее половины респондентов, 47%, в качестве причины назвали блокировки таких сервисов, неудобство и перебои в работе ряда приложений — 18%. Людей, опасающихся утечки персональных данных из-за VPN стало больше чем в 2 раза: если в июне об этом говорили 7% опрошенных, то в юле-августе уже 16%.

Кроме того, некоторые пользователи жаловались на увеличение скорости разрядки аккумулятора смартфона — 10%, а также рост расхода интернет-трафика — 9%.

«Продажа персональных данных действительно иногда может стать источником прибыли для компаний-владельцев бесплатных VPN-сервисов, так как у них достаточно мало других способов покрыть затраты на разработку. При этом использование платных VPN-услуг также не может в полной мере гарантировать добросовестность собственников сервисов и, соответственно, безопасность данных пользователей. Сейчас важно сосредоточиться на повышении грамотности населения в сфере информационной безопасности, а также на создании импортозамещающих решений, которые способны в полной мере закрыть потребности российских пользователей и дать возможность отказаться от необходимости сталкиваться с угрозами безопасности при использовании VPN», — сообщил основатель TenChat Семен Теняев.