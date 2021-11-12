Сколько стоит взломать Telegram или ВКонтакте: опубликованы расценки хакеров

Самой дорогой услугой, внезапно, оказался взлом Telegram-аккаунта. За это хакеры просят 150 тыс рублей. Для сравнения, за аналогичную кражу аккаунта в защищённом почтовом сервисе Protonmail придётся заплатить в три раза меньше — «всего лишь» 50 тыс рублей.

За «тупой» взлом ВКонтакте злоумышленники просят 10 тыс рублей. В то же время за кражу аккаунта без смены пароля придётся выложить уже 20 тыс рублей.