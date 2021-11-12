Сколько стоит взломать Telegram или ВКонтакте: опубликованы расценки хакеров

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Сколько стоит взломать Telegram или ВКонтакте: опубликованы расценки хакеровЗа несколько лет цены в среднем заметно выросли
В сети всплыл прайс-лист популярной группировки хакеров Void Balaur. В нём можно найти стоимость взлома ряда соцсетей и онлайн-сервисов.
Самой дорогой услугой, внезапно, оказался взлом Telegram-аккаунта. За это хакеры просят 150 тыс рублей. Для сравнения, за аналогичную кражу аккаунта в защищённом почтовом сервисе Protonmail придётся заплатить в три раза меньше — «всего лишь» 50 тыс рублей.
За «тупой» взлом ВКонтакте злоумышленники просят 10 тыс рублей. В то же время за кражу аккаунта без смены пароля придётся выложить уже 20 тыс рублей.
При этом стоит отметить, что за последние четыре года цены где-то выросли, а где-то наоборот упали. На таблице выше видно, что ранее более элегантный взлом ВКонтакте стоил в четыре раза дороже — 80 тыс рублей.
Источник: Bleeping Computer