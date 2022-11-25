Сколько времени понадобится для полной независимости России от зарубежного софта

Щельцин отметил, что для реального, при этом всестороннего замещения зарубежного ПО и достижения полноценного цифрового суверенитета, России могут понадобиться десятки лет. По словам эксперта, программное обеспечение — это набор элементов, которые подстраиваются под определённую социальную, экономическую или бизнес-задачу. Проблема в том, что в России недостаточно понимают эти процессы.

«Когда мы брали западное ПО, мы ориентировались на западную модель управления бизнесом, государственным процессом или социальным процессом и учились на них десятки лет. Сейчас для воспроизведения аналогичного программного обеспечения по пользовательским характеристикам, нам нужен такой же деловой опыт. На это уйдут десятки лет, не меньше», — считает Арсений Щельцин.

По этой причине столь длительными будут переход к полностью отечественному софту и путь к суверенитету.