Сколько времени понадобится для полной независимости России от зарубежного софта

Сколько времени понадобится для полной независимости России от зарубежного софтаРассказал эксперт
Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин прокомментировал недавнее заявление главы Минцифры Максута Шадаева о достижении Россией цифрового суверенитета.
Фото: Builtin.com
Щельцин отметил, что для реального, при этом всестороннего замещения зарубежного ПО и достижения полноценного цифрового суверенитета, России могут понадобиться десятки лет. По словам эксперта, программное обеспечение — это набор элементов, которые подстраиваются под определённую социальную, экономическую или бизнес-задачу. Проблема в том, что в России недостаточно понимают эти процессы.
«Когда мы брали западное ПО, мы ориентировались на западную модель управления бизнесом, государственным процессом или социальным процессом и учились на них десятки лет. Сейчас для воспроизведения аналогичного программного обеспечения по пользовательским характеристикам, нам нужен такой же деловой опыт. На это уйдут десятки лет, не меньше», — считает Арсений Щельцин.
По этой причине столь длительными будут переход к полностью отечественному софту и путь к суверенитету.
Всё дело в прикладном характере ПО. Например, мы имеем группу офисных пакетов, и потребитель просит предоставить двести самых популярных функций в нём, при том что в зарубежном аналоге таких функций 20 тысяч. Возникает вопрос, какие функции воспроизводить в сервисе. Для их создания, как правило, требуются новые знания, компетенции не только в программировании и разработке, но и в понимании, как сделать процесс максимально удобным для пользователя. Потом выясняется, что разным группам пользователей нужны разные двести функций, то есть где-то весь спектр, где-то половина спектра и так далее. С такими мелочами сталкиваются сейчас российские разработчики программного обеспечения по всем направлениям, и в некоторых моментах это становится барьером для отказа от ПО, которое уже не поддерживается.